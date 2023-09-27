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Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’a iadeyi ziyarette bulundu.

Vali Zülkif Dağlı ziyarette TSO Başkanı Başaranhıncal’a çalışmalarında başarı dileyerek gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Nazik ziyareti için Vali Dağlı’ya teşekkür eden TSO Başkanı Başaranhıncal ise “Valimizin tecrübe ve birikimlerinden istifade edeceğiz” şeklinde konuştu.

Vali Dağlı’yı ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başaranhıncal; “Çorum Valiliği görevine atanan Dr. Zülkif Dağlı ile birlikte kentimizin gelişmesi ve ilerlemesi noktasında el birliği yapacağız. Tecrübe ve birikimlerinden sürekli istifade edeceğimiz Valimizin kentimizin ilerlemesine büyük katkılar sağlayacağına yürekten inanıyor, yeni görevinde bir kez daha başarılar diliyorum.” dedi.

Vali Dağlı’nın ziyaretinde Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat da hazır bulundu.