Dağlı, ilçede ilk olarak Atman ailesince yaptırılacak Ömer Atman 4-6 Yaş Kuran Kursu ve Diyanet Gençlik Merkezi'nin temel atma törenine katıldı.



Daha sonra Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız'ın girişimleriyle Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Kağıt Rölyef Kursu'nda üretilen çalışmaların yer aldığı serginin açılışını gerçekleştiren Dağlı, kursiyerlerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Törenin ardından Kaymakam Yıldız, Vali Zülkif Dağlı ve Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş'a kursiyerlerce yapılan, Hitit figürlerinin yer aldığı rölyef tablo hediye etti.(AA)