Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Ağustos ayı değerlendirme toplantısında, resmi belgede sahtecilik, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı suçları kapsamında 28 şüpheli şahsa adli işlem yapıldığını, uyuşturucu madde ticareti yapan 22 şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiğini belirtti.

Çorum’da son bir ayda 5.583 adet devriye faaliyeti, 298 adet sabit ve seyir halinde umuma açık yerlerde uygulama, 37 adet geniş katılımlı düzenlenen huzur uygulamalarında 190.345 şahsın sorgusu yapılmıştır. Çeşitli suçlardan haklarında adli makamlarca yakalama kararı bulunan 233 şahıs yakalanarak, meydana gelen 2 bin 335 olaydan 2 bin 144'ünün aydınlatıldığını kaydetti.

Yürütülen çalışmalarda; 44 adet ruhsatsız tabanca, 37 adet av tüfeği, 15 adet kuru sıkı tabanca ve bu silahlara ait 4.920 adet çeşitli çap ve markalarda fişek ele geçirildiğini belirten Dağlı, trafik birimlerince 98 bin 375 aracın denetlenerek kurallara uymayan 25. Bin 628 araç veya sürücülerine gerekli idari para cezalarının uygulandığını ve 641 aracın trafikten men edildiğini belirtti