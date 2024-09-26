Çorum’da 13 aydır görev yapan ve son Valiler Kararnamesi ile birlikte Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanarak Ankara’ya tayin olan Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, yarın (27 Eylül 2024 Cuma günü) Çorum’dan törenle ayrılacak.

Vali Zülkif Dağlı için Çorum Valiliği tarafından uğurlama töreni düzenlenecek. Uğurlama töreni yarın (27 Eylül 2024 Cuma günü) saat 11.00'de Gazi Caddesi üzerinde bulunan Valilik Konutunda yapılacak. Vali Dağlı, veda programı akabinde ilimizden ayrılacak.

Editör: HABER MERKEZİ