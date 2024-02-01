Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Toprak Sanayicileri Kooperatifi'ni ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Önder Kartal ve üyelerle kooperatifin ve toprak sanayi sektörünün çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Zülkif Dağlı, tanışma ve inceleme amaçlı olarak kurum kuruluşlara ziyaretlerini sürdürüyor. Dağlı bu kapsamda son olarak Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi’ni ziyaret ederek İsmail Önder Kartal ve Yönetim Kurulu üyeleri ile biraraya geldi. Vali Dağlı kooperatif ve toprak sanayi sektörünün çalışmaları, sorunları, talepleri ve sektörün durumunu öğrendi.

Kooperatif Başkanı Kartal, ziyaretlerinden dolayı Vali Dağlı’ya teşekkür etti.