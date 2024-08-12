Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde Çorum’da 1 yıl içerisinde yapılan asayiş çalışmalarını değerlendiren Vali Dağlı, “Bir taraftan kolluk kuvvetlerimiz ilimizde uyuşturucu madde girişini engellerken diğer taraftan uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve vatandaşlarımıza yönelik bilinçlendirme faaliyetlerini de sürdürmekteyiz.

İçişleri Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesiyle, uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışması yürütülerek, uyuşturucu kullanımının henüz başlamadan önüne geçilmesi hedeflenmekte. Proje kapsamında ilimizde 2.072 anneye “Narko-Gençlik” projesi kapsamında ise 4.410 öğrencimize ulaşılarak bilgilendirmeler yapılmıştır” dedi.

Vali Dağlı, narkotik ve KOM birimleri tarafından 6.500 gr. metamfetamin

5.000 gr. kubar esrar, 5.800 gr. bonzai, 2.553 adet ecstasy, 93.417 adet sentetik ecza, 4.900 gr. skank maddesi, 2.575 adet ecstasy, 341 kök hint keneviri, 110 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 520 paket gümrük kaçağı kaçak sigara, 959 kg kaçak kıyılmış tütün, 1.150.000 dal/adet makaron sigara, 294.890 boş makaron sigara, 531 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 6.159 adet cinsel içerikli kaçak emtia, 3.635 litre fermente içki

354 şişe kaçak alkolü içki, 5.543 litre kaçak alkol, 760 litre etil alkol

4 adet damıtma sistemi, 28.560 litre kaçak karışımlı akaryakıt, 36.800 kg kaçak/sahte gübre, 819 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 1.716 kg sahte bal, 63 adet Roma dönemine ait sikke, 21 adet tarihi eser (kil tablet, el yazması, diğer objeler), 12 adet dedektör ve 124 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR