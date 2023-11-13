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Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, ilçe ziyaretlerine Mecitözü ile devam etti. Vali Dağlı, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte ilk olarak Mecitözü Kaymakamlığını ziyaret ederek, Kaymakam Vekili Bayram Köse’den brifing aldı.

Vali Dağlı, daha sonra Mecitözü Belediyesi’ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Veli Aylar'dan belediyenin çalışmaları hakkında bilgi edindi.



Mecitözü ilçe ziyareti programı kapsamında İlçe Kaymakamlığı binasında kamu kurum ve kuruluşlarının ilçe müdürleri ile bir araya gelerek ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Dağlı, ilçenin sorun ve talepleri hakkında bilgi alarak değerlendirmede bulundu. Vali Zülkif Dağlı, Mecitözü Halk Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmaları gözlemledi.

Mecitözü Süt Üreticileri Birliğini de ziyaret eden Vali Dağlı, Birlik Başkanı Metin Ayvaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşerek çalışmaları, faaliyetleri yerinde inceledi.



Vali Dağlı, ayrıca 1992 yılında şehit olan J. Kom. Er Mahmut Daşdan'ın Mecitözü Figani Köyünde yaşayan ailesini ziyaret ederek, şehidimiz ve tüm şehitlerimiz için dua etti.

Ziyaretlerde Vali Dağlı’ya; İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Müftüsü Muharrem Biçer, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri de eşlik etti.