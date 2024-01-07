Türk Dünyası Çocuk Vakfı (TDÇV) 6. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği’nde 18 farklı ülkeden öğrencilerin katıldığı yarışmada “Yenilenebilir Enerji Teknolojileri” kategorisinde ödül alan BİLSEM öğrencisi Asude Aybir; Buca IMSEF Enerji ve Mühendislik Yarışması’nda 26 Ülkeden 147 okul arasından birinci olan Yusuf Baki Cam, Ömer Sadi Kandemir ile Danışmak öğretmenleri Mehmet Fidan Vali Dağlı’yı ziyaret etti.

Vali Dağlı, Fidan ve öğrencilerini başarıları nedeni ile tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi.