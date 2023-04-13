Vali Çiftçi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında inşaat çalışmalarına devam edilen Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’ne gelerek Başhekim Doç. Dr. Sinan Zehir’den son durum hakkında bilgi aldı.

Sağlık İl Müdürü Dr. Ömer Sobacı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak’ın da hazır bulunduğu incelemede bina inşaatında belli bir aşamaya gelindiği, gerek Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin cihazları gerekse hekim ile sağlık personeli atanması ile ilgili çalışmaların da sürdüğü öğrenildi.

Çorum'da kanser hastalarının teşhis ve tedavi için Ankara ile Samsun gibi merkezlere gitmesini önleyecek olan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi inşaatının yapımını İl Özel İdaresi yürütüyor.

(Volkan SINAYUÇ)