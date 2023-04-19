Türkiye genelinde 11 kenti etkileyen ve 50 binin üzerinde vatandaşımızın hayatını kaybettiği asrın deprem felaketi sonrasında iki ay boyunca Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesi’nde görev yaparak ilimize dönen Vali Çiftçi teşekkürlerine devam ediyor.

Vali Çiftçi son olarak afet bölgesine yardımlarda büyük katkıları olan, afet sonrasında ilimize gelerek mahallelere yerleşen misafirlerin hayatlarının normalleşmesine yardım ve destek sağlayan merkez mahalle muhtarları ile önceki akşam iftar yemeğinde buluştu.

Vali Çiftçi gerek Afşin’de yapılan gerekse ilimizdeki çalışmalara destek sağlayan muhtarlara tek tek teşekkür ederek belgelerini verdi. Vali Çiftçi ile muhtarlar daha sonra iftar yaptı.

(Volkan SINAYUÇ)