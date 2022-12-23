Vali Çiftçi, beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci ve kurum müdürleri ile birlikte güçlendirme çalışmaları devam eden Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu’nu, güçlendirme çalışmaları tamamlanan Osmancık Osmangazi İlkokulu ve Osmancık Nene Hatun Ortaokulu’nu ziyaret ederek incelemede bulundu.

Vali Mustafa Çiftçi, güçlendirme çalışmaları devam eden ve tamamlanan okullardaki çalışmalar hakkında bilgiler alırken, ziyaret ettiği diğer okullarda okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Vali Mustafa Çiftçi, tüm öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

GÜVENLİK TOPLANTISI

Öte yandan İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı da Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında Osmancık ilçesinde gerçekleştirildi. Toplantıda çeşitli kararlar alındı.

KURAN KURSU’NDA MİNİKLERE ZİYARET

Vali Çiftçi ayrıca Osmancık’ta Hafızlık Kur'an Kursu’nu ziyaret etti. Osmancık gezisi kapsamında 15 Temmuz Şehitleri 4-6 Yaş Kur'an Kursu ve Kız Hafızlık Kur'an Kursunu ziyaret eden Vali Çiftçi’ye İl Müftüsü Muharrem Biçer de eşlik etti. Öğrencilere yakın ilgi gösteren ve onlarla sohbet eden Vali Çiftçi sınıfları da tek tek gezmeyi ihmal etmedi.

Vali Mustafa Çiftçi ayrıca Osmancık Bilim Sanat Merkezi, Osmancık Tevfik İleri Kız Anadolu İmam Lisesi’nde bulunan Z-Kütüphane ile Osmancık E Sınav Merkezi’ni de gezerek bilgi aldı.

(Volkan SINAYUÇ)

