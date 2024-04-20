Başkan Aşgın'ı yeniden Çorum Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı kutlayan Vali Çiftçi, Aşgın ve ekibine yeni dönemde yapacağı çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Çiftçi'nin ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Başkan Aşgın, “Çorum'umuzda çok güzel izler bırakıp Erzurum Valisi olarak şehrimizden ayrılan Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi'yi belediyemizde konuk ettik.

Sayın Valimize nazik ziyaretleri ve hayırlı olsun dilekleri için teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ