Kaza, dün sabah saatlerinde Alaca-Zile karayolunda meydana gelmiş, Rıza O. idaresindeki 06 BY 8188 plakalı tanker ile karşı istikametten gelen Kemal Ç. yönetimindeki 19 AEY 959 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpışmıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 22 tarım işçisi yaralanmıştı.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Çalgan, yaralılarla yakından ilgilenerek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Alaca ilçesinde meydana gelen kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Vali Çalgan, “Yaralı vatandaşlarımızın tetkik ve tedavileri Alaca Devlet Hastanesi ile Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor. Ayrıca 2 yaralımızın tedavisi ise yoğun bakımda sürüyor. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabırlar dilerken, tedavi gören yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Editör: İHA AJANS