Öğrencilerin, edebiyat alanındaki başarılı çalışmalarını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çalgan, minik yazarları tek tek tebrik etti. Toplantıda öğrenciler, yazdıkları hikaye kitapları hakkında Vali Çalgan'a bilgi verdi.

Vali Ali Çalgan, öğrencilerin bu tür yaratıcı projelerle eğitim hayatlarına önemli bir katkı sağladıklarını belirterek, başarılarının devamını diledi. Eğitimin sadece akademik başarılarla sınırlı olmadığını, aynı zamanda sanatsal ve kültürel gelişimin de büyük önem taşıdığını vurgulayan Vali Çalgan, bu tür etkinliklerin öğrencilerin hayal gücünü ve yazın dünyasına olan ilgilerini geliştireceğini söyledi.



Ziyaretin sonunda, Vali Çalgan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti ve onlara eğitim hayatlarında başarılar dileyerek, daha fazla kitap yazmaları için cesaret verdi. Ayrıca, öğretmenlerine de öğrencilerin bu başarılarına olan katkılarından dolayı teşekkür etti.

Öğrenciler ise, böylesine anlamlı bir kabul için Vali Ali Çalgan’a teşekkür ederek, yazma konusunda motive olduklarını ifade etti. Bu tür etkinliklerin motivasyonlarını arttırdığına dikkat çeken öğrenciler, gelecekte daha fazla hikaye yazmayı hedeflediklerini belirtti.