YRP İl Başkanı Nuri Kuşcu ve YRP Genel Başkan Yardımcısı, Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla ve beraberindeki heyet Vali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanı Mehmet Akif Bilge, Belediye Meclis üyeleri Sinan Demir, Kadir Boruç, İl Başkan Yardımcıları Furkan Murat Köse, Mehmet Akif Alagöz ve Hüseyin Bozok’un da yer aldığı heyet Vali Çalgan’a görevinde başarı dileklerini iletti.

Vali Çalgan da nazik ziyaret nedeniyle heyete teşekkür etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR