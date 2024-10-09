Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan ve Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Fatih Şerbetçi, Vali Çalgan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, tarım ve hayvancılık sektörünün önemi üzerinde durulurken, Özdemir, Pehlivan ve Şerbetçi, ilimizin tarımsal potansiyelini artırmak ve çiftçilere yönelik desteklerin güçlendirilmesi konusunda Vali Çalgan ile görüş alışverişinde bulundu.

Vali Ali Çalgan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tarım ve hayvancılığın Çorum ekonomisi için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Çalgan bu sektörlerdeki işbirliğinin geliştirilmesi için her zaman destek vereceklerini belirtti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin ardından sona erdi.



Editör: KEMAL YOLYAPAR