Olay, saat 15.30 sıralarında Sungurlu ilçesi Oyaca köyünde çıkan hortum sebebiyle çok sayıda evin çatı ve duvarları yıkıldı, ağaçlar devrildi, 5 vatandaş yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine köye AFAD, jandarma, sağlık ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Köye gelen sağlık ekipleri tarafından iki vatandaş tedbir amacıyla hastaneye kaldırılırken, üç vatandaşın tedavisi ise ayakta yapıldı. Sungurlu ilçesine bağlı Kavşut köyünde de bazı evlerde büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi. İki köyde de ekipler tarafından hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal ve Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Oyaca köyünün ardından Kavşut köyününde de incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı.



"Köydeki binaların yüzde 80’i oturulamayacak durumda"

Kavşut köyündeki incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Ali Çalgan, "Bugün ilimiz Sungurlu ilçesinde öncelikle Oyaca ve Kavşut köylerinde önemli hasara sebep olan hortum ve kuvvetli rüzgar dolayısıyla meydana gelen zarar, ziyanı yerinde görmek maksadıyla incelemelerde bulunduk. Öncelikle Oyaca köyümüze gittik, şimdi Kavşut köyümüzdeyiz. Burada diğer köyümüzdeki kadar bir zarar olmadığını ifade etmek isterim. Çok şükür her iki köyümüzde herhangi bir can kaybımız yok. 5 yaralımız var, ikisi tedavi altında, kontrol amaçlı misafir ediliyorlar, hayati tehlikeleri söz konusu değildir. Elektrik enerjisi problemi giderildi. Sadece ağır hasar alan evlere elektrik verilemiyor, çünkü tesisatları problem çıkartabilir. Oyaca köyündeki hasar büyük, köydeki binaların yüzde 80’i oturulamayacak durumda. Onları da köy konağında ve getirdiğimiz AFAD çadırlarımızda bu gece misafir edeceğiz. Yeme ve içme ihtiyaçları karşılanıyor. Sungurlu ilçesinde konaklama teklifi yapıldı ama köyü terk etmek istemediklerinden dolayı köyde kalacaklar. Bütün kurumlarımızla Oyaca köyümüzdeyiz. Jandarma personellerimiz de güvenlik tedbirlerini almış durumdalar. AFAD Başkanımız da aradılar, her türlü desteğe hazır olduklarını söylediler. Şu an ihtiyacımız yok, teşekkür ettik. Yarın da zarar tespiti hem bu iki köyümüzde varsa diğer köylerimizde yapılacak. Yaraları en kısa sürede sarmanın çalışmasına en kısa sürede başlayacağız" dedi.

