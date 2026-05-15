Hemşehrimiz Mete Baykara’nın sahibi olduğu ByKara Sanat-Müzayede Galerisi, Çankaya Simon Bolivar Caddesi’nde görkemli bir törenle hizmete açıldı.

Mete Baykara ve oğlu Mehmet Atahan Baykara, kokteyl sırasında tüm konuklarıyla yakından ilgilendiler.

Mete Baykara, müzayede sırasında koleksiyonların büyüsünü konuklarıyla paylaştıklarını belirterek, bu güzel yolculuğun başlangıcında kendilerini yalnız bırakmayan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur’a, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’ya, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’a, milletvekillerine, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal’a, tüm sivil toplum kuruluşlarının başkan ve üyelerine, sanatçılara, sanatseverlere ve dostlarına teşekkür etti.