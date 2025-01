KADER VE KAN-DER yöneticileri Vali Çalgan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Ziyarette, her iki derneğin ilimizde gerçekleştirdiği önemli projeler ve kanser hastaları ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında Vali Çalgan’a kapsamlı bilgiler verildi. Dernek yöneticileri, Çorum'da kanserle mücadelede daha etkin bir destek sağlamak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli program ve etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Vali Ali Çalgan, derneklerin çalışmalarını takdirle karşıladığını ifade ederek, kanserle mücadele ve hastaların yaşam kalitesini artırmaya yönelik her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını dile getirdi.

Ziyaretin sonunda, her iki dernek başkanı, Vali Çalgan’a nazik kabulü için teşekkür ederken, işbirliği ve desteklerin artarak devam etmesini temenni etti.

Editör: HABER MERKEZİ