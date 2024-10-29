Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal'a iade-i ziyarette bulundu.

Ziyarette gösterilen ev sahipliğinden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Çorum Valisi Ali Dağlı, Ticaret ve Sanayi Odası’nın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Başaranhıncal ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Çalgan’a teşekkür etti.

Çetin Başaranhıncal, Vali Çalgan’a TSO binasını gezdirerek bilgi verdi.

Editör: HABER MERKEZİ