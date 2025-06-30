Ziyarete MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve MHP Sungurlu İlçe Başkanı Orhan Özyol da eşlik etti. Milletvekili Kayrıcı ve beraberindeki heyet, Başkan Muhsin Dere ile bir süre görüşerek hem hayırlı olsun dileklerini iletti hem de Sungurlu üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Belediye Başkanı Muhsin Dere, şu ifadeleri kullandı: “Sungurlu'muzla dolu verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Nazik ziyaretleri ve verimli sohbetleri için kıymetli ağabeyimiz, Sayın Genel Sekreter Yardımcımıza şükranlarımı sunuyorum.”

MHP İl Başkanı Çıplak da ziyarette genel ve güncel konuların yanı sıra ilimiz ve ilçeleri ile ilgili olarak istişarelerde bulunduklarını vurgulayarak Sungurlu Belediye Başkanı Dere’ye misafirperverliği için teşekkür etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR