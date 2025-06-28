Köy Muhtarı Serkan Çağaldoğan ve tarla sahibi Fatih Karadine yangının trafo patlamasından meydana geldiğini iddia ederek, elektrik dağıtım firmasını sorumlu tuttu.

Köy Muhtarı Çağaldoğan, “Köyümüzde ekili arazide Yedaş’a ait trafo patlaması sonucu çıkan yangında Fatih Karadine’ye ait tarlada 10 dönümlük arazi yandı. Köylüler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerine teşekkür ediyoruz.” dedi.

Çağaldoğan, “Daha önce de burada yine patlama oldu. Yedaş’a defalarca bildirdik önlem alınsın diye ve bakım yapılması için müracaat ettik. Köy halkı olarak Yedaş’tan şikayetçiyiz, bizi mağdur etti” diye konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi