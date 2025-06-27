Milliyetçi Hareket Partisi Sungurlu İlçe Başkanlığı tarafından satın alınan parti binasının tapusu, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'ye takdim edildi.

Sungurlu Atatürk Meydanı’nda bulunan Çuhacılar İş Merkezi’nin ikinci katı, MHP İlçe Başkanlığı tarafından satın alınarak partiye kazandırıldı. Bu gelişme üzerine MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP Sungurlu İlçe Başkanı Orhan Özyol ile birlikte Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

MHP İlçe Başkanı Özyol, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada: “İlçe Başkanlığı hizmet binamızın resmî devir işlemlerinin Genel Merkezimize devrinin ardından, tapularımız Türk Dünyasının Bilge Lideri, muhterem Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'ye takdim edilmiştir. Sayın Genel Başkanımız, süreçten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İlçe Başkanlığı hizmet binamızın kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletmişlerdir” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi