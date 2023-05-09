14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleriyle ilgili olarak çalışmalarına devam eden MHP Milletvekili Adayları Vahit Kayrıcı, Ahmet Kurtbaş ve İsmail Lek, Çorum Kafkas Derneği’ni ziyaret ettiler. Dernek Başkanı Mehmet Bingöl ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan MHP Milletvekili Adayları, dernek faaliyetleri hakkında bilgiler aldılar. Milletvekili Adayları sırayla yaptıkları konuşmada, 14 Mayıs seçimlerinin önemine değinerek, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, hem de MHP’ye destek istediler.

Dernek yöneticileri ve üyeleri de başta Çorum’un temel ihtiyaçları olmak üzere Çerkeslerin taleplerini ve sıkıntılarını MHP Milletvekili Adaylarına ilettiler.



(Haber Merkezi)