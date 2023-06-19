ÇESOB Başkanı Recep Gür’ün çağrısı üzerine Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Oda yöneticileri ile bir araya gelerek, Gökçe Vera’nın bir an önce sağlığına kavuşması için neler yapılabileceği konusunda istişarelerde bulundu.

Gökçe Vera için oda yöneticileri de maddi katkıda bulunurken, ayrıca Çorum Sanayi Sitesi Cami ve Ahi Evran Cami’nde Cuma namazı çıkışı yardım toplanılması kararlaştırıldı. Gökçe Vera’nın annesi Ayşe Vardar ise, Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaret ederek, desteklerinden dolayı Oda Başkanı Necmettin Uzun’a ve Oda yöneticilerine teşekkür etti.

Gökçe Vera için başlatılan yardım kampanyasında yüzde 50’lere ulaştıklarını vurgulayan Ayşe Vardar, kızının sağlığına kavuşması için maddi ve manevi yardımda bulunan hayırsever vatandaşlara minnettar olduklarını dile getirdi.

Necmettin Uzun da, Gökçe Vera’nın hayata tutunması için tüm esnaf ve sanatkarlara yardım çağrısında bulunarak, “Bizler, Oto Tamirciler Odası olarak minik Gökçe Vera’mız için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. İnşallah en kısa sürede yavrumuz tedavisine kavuşur. Gelin el birliği ile eksik sesleri birlikte tamamlayalım” dedi.