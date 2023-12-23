Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, oda üyesi esnaftan yeni yapılan yolun aydınlatılması için talep geldiğini, bu talebi de esnaf odası olarak Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ya ilettiklerini, Vali Dağlı’nın da yolun aydınlatılması için gerekli kurumlara talimat verdiğini belirtti.

Yol aydınlatma direklerinin önümüzdeki günlerde dikileceğini ve yolun aydınlatılacağı müjdesini sanayi esnafıyla paylaşan Uzun’un bu müjdesi ise esnaf tarafından memnuniyetle karşılandı.

Oda Başkanı Uzun, esnaf odası olarak ne talep ettilerse ivedilikle yerine getiren Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a sanayi esnafı adına teşekkür etti.