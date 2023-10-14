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Çorum Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Bölümü Öğretmeni Betül Kavaş, danışmanlığında düzenlenen ve “İçinde geziyorum, tanıyorum ve üretiyorum” sloganıyla yapılan etkinliklerde öğrenciler, tarihi ve kültürel mekanları ziyaret ederek sanatsal etkinlikler yaptı.

Proje danışmanı Görsel Sanatlar Öğretmeni Kavaş, öğrencilerin boş zamanlarını doğru etkinliklerle değerlendirilmesi konusunda yol gösterici olmak, yaşadıkları şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin bilincinde olmalarını sağlayarak gelecek kuşakların kültürel mirasa ve doğal çevreye sahip çıkmalarını sağlamak için projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.



Kültür gezileri ile öğrencilere yaşadıkları şehrin tarihi güzelliklerini tanıtarak kültürel bilinç oluşturmayı ve bu bilinç ile tarihi değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak istediklerini aktaran Kavaş, proje kapsamında Çorum merkez ve ilçelerinde çeşitli aralıklarla “Fotoğraf Çekim Gezileri ve Atölye Çalışmaları” adı altında etkinlikler düzenlemeyi sürdüreceklerini aktardı.

Etkinlikler kapsamında üretilen görüntü ve eserlerin katalog çalışmalarını yaparak 2024 yılı içerisinde “Turizm Haftası” ve “Dünya Sanat Günü” etkinlikleri kapsamında sergilenmesini hedeflediklerini söyleyen Kavaş, “Ayrıca üretilen bu eserlerin Çorum ilimizin tanıtım çalışmalarında da kullanılması planlanmaktadır” dedi.



Proje kapsamında Boğazkale ilçesini gezen öğrenciler, Boğazköy Müzesi, Hattuşa Ören yerleri ile Yazılıkaya açık hava tapınağında atölye çalışmaları yaptı. Öğrenciler, Boğazkale Halk Eğitim Merkezi ve S.S. Puduhepa Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından üretilen ürünleri de inceleyerek ilçeden ayrıldı.