Çorum Sungurlu nüfusuna kayıtlı Kaymakam Ramazan Cankaloğlu, Ekim ayı başında Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine kaymakam olarak atandı. Yaklaşık iki yıl bu ilçede görev yaptıktan sonra başka bir hizmet bölgesine gönderilecekti.

Ancak, AKP Şanlıurfa Milletvekili Faruk Pınarbaşı ve Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam’a tahsis edilen Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arsasına iki yıl içinde yatırım yapmaları gerekirken 8 yıldır yapmadıkları gerekçesiyle tahsisin iptali için çalışma başlatınca hemen tayini çıkarıldı. İlçeye atanmasından 4 ay sonra Denizli’nin Acıpayam ilçesine tayini çıkarılan Kaymakam Cankaloğlu, haksız atamanın iptali için İçişleri Bakanlığı’na başvurdu.

KAYMAKAM EL ATINCA

Çorumlu Kaymakam Cankaloğlu, arsa tahsis edilen aralarında milletvekili, belediye başkanı, ticaret odası başkanı gibi ilçenin güçlü isimlerinin yatırım yamadıkları için tahsislerin iptali için çalışma başlatınca, karşısına siyasiler çıktı. Kaymakamı ikna edemeyeceklerini anlayan siyasiler, “Tayininin çıkarılması” için harekete geçti. Kaymakam atandığı ilçeden 4 ay sonra uzaklaştırıldı. Bu durumun, gelecek yeni kaymakama da gözdağı olarak nitelendirildi. Birecik Ticaret Odası Başkanı Bilgin’in kendisi ve yeğenine tahsisli arsalar üzerinde yatırım yapmadıkları gibi, arsaların alınmadığı da ortaya çıktı.

MAHMUT TANAL

GÜNDEME GETİRDİ

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, AKP’li Pınarbaşı ve Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam’a tahsis edilen arsayı Meclis gündemine taşımıştı. Tanal, 8 yıl önce verilen 70-80 dönüm sanayi arsalarında ne istihdam ne de üretim amaçlı bir tesis kurulmadığına dikkat çekti.

Şanlıurfa Valiliği’nin talimatıyla 2 yıl boyunca yatırım yapmayan sanayicilerin tahsislerinin iptal edildiğini hatırlatan Mahmut Tanal, TBMM Başkanlığı’na soru önergesi vermiş ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a şu soruları yöneltmişti:

“AKP’li Pınarbaşı ile Birecik Belediye Başkanı Mirkelam’ın aldıkları sanayi arsalarına dokunulmadığı iddiası doğru mudur? Söz konusu iddialar doğru ise, tahsisler, AKP’ye mensup oldukları için mi iptal edilmedi?” Tanal, yer olmadığı için bekletilen yatırımcıların mağduriyetinin giderilmesini de istemişti. Bakan henüz sorulara yanıt vermedi.

Ramazan CANKALOĞLU?

Çorum İli Sungurlu İlçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Sungurlu’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminden mezun oldu. Askerliğe müteakip Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Eskişehir Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Eskişehir Odunpazarı ve Yalova Çınarcık Kaymakam vekilliklerinde bulundu. Dil stajını İngiltere Leicester’ de aldı. Kaymakamlık kursunun ardından Eskişehir Seyitgazi Kaymakamlığı, Kırıkkale Çelebi Kaymakamlığı, Ağrı Vali Yardımcısı ve Bitlis Güroymak Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

24 Ağustos 2023 tarihli ve 2023/388 sayılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Birecik Kaymakamlığı görevine atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

