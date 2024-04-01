Olay, Kadıköy Göztepe Mahallesi Ömer Paşa Caddesi üzerinde saat 09.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Çorum'dan İstanbul'a mobilya taşıyan, Eray T. hakimiyetindeki 9 AAU 940 plakalı kapalı kasa kamyonet seyir halindeyken sürücüsünün yüksekliği hesaplayamaması nedeniyle üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan yattı. Kamyonetin sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken çevredeki sürücüler tarafından polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis trafiği kontrollü şekilde sağlarken kazayla ilgili inceleme başlattı.

Fazlı Güngör, "Çorum'dan gelen aracımız devrildi. Yüksekliği hesap etmemiş. Can kaybımız yok. Cana geleceğine mala gelsin" dedi

Editör: İHA AJANS