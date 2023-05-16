Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yürüttüğü “Gençliğe Değer Projesi” kapsamında ilimizden 7 günlük umreye gidecek 14 üniversiteli genç, dualarla kutsal beldelere uğurlandı.
İl Müftülüğü organizasyonuyla Akşemseddin Camii önünde gerçekleştirilen uğurlama programında İl Müftü Yardımcısı Adem Aygül’ün duygu dolu duasının ardından üniversite öğrencileri gözyaşları içinde aileleriyle vedalaşarak tekbirler ve salavatlar eşliğinde kutsal beldelere doğru yola çıktılar.
Programa, Çorum İl Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık, Hac Umre Hizmetleri Şube Müdürü Abdulmuttalip Tatlılıoğlu, müftülüğümüz çalışanları ve öğrenci yakınları katıldı.