Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Erdener Özçetin sorumluluğunda yürütülen "Gönüllülük Çalışmaları: Sıfır Atık ve Çevre Bilinci" dersi kapsamında Endüstri ve Veri Kulübü ile birlikte Mecitözü İlçesi’nin Körücek Köyü’nde fidan dikim çalışması yapıldı.

Körücek Köyü Muhtarlığı ile köy derneği işbirliğinde üniversiteli öğrenciler tarafından köyün ağaçlandırma alanlarına meyve fidanları dikildi.

Fidan dikim çalışmalarının ardından çeşitli ikramlar eşliğinde köy konağında türküler söyleyip sohbet eden üniversiteli gençler, köy parkında da voleybol oynayarak stres attı.

Etkinliğin organizasyonu Dr. Öğretim Üyesi Erdener Özçetin, Köy Muhtarı İlhan Topcu ile Körücek Köyü Kalkındırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hikmet Yavuz tarafından yapıldı.

Etkinlik sonrası Mühendislik Fakültesi dinlenme salonunda bir değerlendirme toplantısı yapılırken, Hitit Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Hatıra Ormanı oluşturulmasına karar verildi.

Editör: Haber Merkezi