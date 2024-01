Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri, Beslenme İlkeleri Uygulamaları dersi için Uzman Diyetisyen Fatma Öznur Afacan ile birlikte Çorum Belediyesi Halk Et kombinasını ziyaret etti.

Et ve et ürünleri sektöründe bölgenin lideri olan Halk Et Kombinasında "Proteinler/Et ve Et Ürünleri" konusunda uygulamalı eğitim yapan öğrenciler, üretimle ilgili bilgiler aldı.



Et ve et ürünlerinin çiftlikten, sofralarımıza kadar olan tüm sürecini ve bu süreçte hangi aşamalardan geçtiğini dinleyen öğrenciler farklı bir deneyim yaşadı.

Yerinde eğitim noktasında Halk Et kombinasından son derece memnun kaldıklarını dile getiren Uzman Diyetisyen Fatma Öznur Afacan, eğitime katkı sunan Halk Et Kombinasına ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti.