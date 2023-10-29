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Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla Oğuzlar ilçesinde anlamlı bir etkinliğe imza attı.



Öğrenciler, Oğuzlar ilçesinden başlayıp Hitit Üniversitesi Oğuzlar Yerleşkesi’ne kadar 6 kilometre yol kat etti.

Doğa yürüyüşü, spor ve açık hava aktivitelerinin bir araya geldiği bu özel etkinlikte öğrenciler, Türk Bayraklarını taşıyarak Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutladı.



Etkinlik, Hitit Üniversitesi Oğuzlar Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen diğer aktiviteler ile son buldu.