Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla Oğuzlar ilçesinde anlamlı bir etkinliğe imza attı.

ÜNİVERSİTE yürüyüş 201923 (2)
Öğrenciler, Oğuzlar ilçesinden başlayıp Hitit Üniversitesi Oğuzlar Yerleşkesi’ne kadar 6 kilometre yol kat etti.
Doğa yürüyüşü, spor ve açık hava aktivitelerinin bir araya geldiği bu özel etkinlikte öğrenciler, Türk Bayraklarını taşıyarak Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutladı.

ÜNİVERSİTE yürüyüş 201923 (3)
Etkinlik, Hitit Üniversitesi Oğuzlar Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen diğer aktiviteler ile son buldu.

ÜNİVERSİTE yürüyüş 201923 (1)