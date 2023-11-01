Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum'un tanınmış simalarından, Karabük Demir Çelik'ten emekli, eski amatör kalecilerden Ünal Sekirden (78), bu akşam saat 18.00 sıralarında solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Ünal Sekirden'in zatürre teşhisiyle tedavi altına alındıktan sonra entübe edildiği ve tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Nurşen Sekirden'in eşi, Yüksel Sekirden, Aysel Temiz ve Sibel Kıroğlu'nun babaları olan Ünal Sekirden, yarın öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.