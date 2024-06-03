Çorum’un “ciddi”, “seviyeli” ve “nitelikli” radyosu Umut Radyo, kuruluşunun 27. yıldönümünü kutluyor. Meltem Danışman Çınar – Uğur Çınar çifti, 1 Haziran 1997 tarihinde 90.3 frekansı üzerinden Umut Radyo’yu yayınlamaya başlamıştı.

İletişim uzmanı, sunucu çiftin kurup yönettiği Umut Radyo, kamu yararı gözeten pek çok programa imza atıyor. Radyo, ulusal düzeyde pek çok ödülün de sahibi oldu. Çınar çifti, Türkçe’nin doğru kullanımına gösterdikleri özenle de ülke çapında tanınırlığa ulaştı.