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Çınar, ağaçların kesimine karşı çıkan köylüler ve çevrecilerle ilgili sıcak gelişmeleri Umut Radyo yayın akışı içerisinde yer alan haber bültenlerinde canlı telefon bağlantıları aracılığı ile gün be gün aktardı.

Genç Çınar, son olarak Akbelenlilere jandarma kuvvetleri tarafından müdahale edildiğini belirterek, buna direnişçilerin tepki gösterdiğini ve 4 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Muğla Milas'ta bulunan Akbelen Ormanı’na Limak Holding tarafından açılmak istenen maden sahasına karşı yurttaşların bölgedeki büyük ağaç kıyımına karşı direnişlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Çınar, Akbelen Ormanı için polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kararlılıklarından vazgeçmeyen yaşam savunucularının yine kolluk güçlerinin sert müdahalesi ile karşılaştığını ifade etti.

Jandarmanın sıktığı biber gazından yaşam savunucuları ile kendisinin de olumsuz etkilediğine dikkat çeken Çınar, yapılan sert müdahalenin ardından bazı yurttaşların fenalaştığını söyledi.