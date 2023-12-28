CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Solmaz mesajında, tüm zorluklarıyla bir yılı daha geride bırakarak, Cumhuriyetimizin 100. Yılı içinde olduğumuz 2024 yılını karşılamaya hazırlandığımızı söyledi.

Kuruluşun ve kurtuluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin Çorum ailesinin her bir ferdine bu önemli dönemeçte büyük sorumluluklar düştüğünü dile getiren Dinçer Solmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Halkın iktidarını kurana, ülkemizi aydınlık bir geleceğe taşıyana kadar asla durmadan, yorulmadan çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz.

Geride bıraktığımız 2023 yılında esnafın, işçinin, çiftçinin, öğrencinin, emeklinin, sağlıkçının, kadınların, emekçilerin ne zaman bir mağduriyet çığlığını duysak yanına koştuk. Toplum gündeminin halkın isteklerinin dışına çıkmasına asla izin vermedik. Halkın taleplerinin suni gündemlere yenilmesine müsaade etmedik.

Tüm baskılara, adaletsizliklere, kişiye göre şekillendirilen hukuk süreçlerine rağmen sadece Çorum’da değil, Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm il örgütleri, belediyeleri ve genel merkezimizin öncülüğünde gerçekleştirilen örnek projelerle halkımızın yanında olduk.

Kıymetli Çorumlu hemşehrilerim; Zor bir seneyi acısıyla, tatlısıyla geride bırakıyoruz. Birçok yaşanan hadiselerle toplumu kutuplaştıran ve karamsarlığa iten bir zihniyete karşı hep umudumuzu diri tuttuk. Artık yeni bir yıla adım atmanın yanında inşallah halkımız için daha güzel yarınları içinde barındıracak olan 2024 yılına merhaba diyoruz.

2024 yılının sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, tüm Çorumlu hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyorum.”