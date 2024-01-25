Ümit Hoşgör beraberinde eşi Simge Hoşgör ile Mahalle Azaları Turgay Keser, Arap Karabacak ve Muharrem Ergün ile birlikte CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz’ı ziyaret ederek, bir süre görüştü. Ziyarette, muhtar seçilmesi halinde mahallesine yönelik yapacağı projelerden bahseden Ümit Hoşgör, ayrıca İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz’ı kutlayarak, görevinde başarılar diledi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ise, Hoşgör ve ekibine muhtarlık yolunda başarılar diledi. Parti olarak tüm muhtar adaylarına eşit mesafede olduklarını ifade eden Solmaz, muhtarlık yarışının kavgasız, gürültüsüz ve adeta bir demokrasi şöleninde geçmesi temennisinde bulundu.