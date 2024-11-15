Yüklenici firma tarafından İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslimi yapılan sağlık ocağı binası için ise henüz ruhsat alınamadı.

BELEDİYE GECİKTİRDİ

Yeni adıyla Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği, (ÇOSTOG) eski adıyla da Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Kılıç tarafından gündeme getirilen Ulukavak Sağlık Ocağı'nın yıkımı gerçekleştirilmiş ve 3 yıl önce yeni inşaat çalışmalarına başlanmıştı.



Geçici binasında hizmet vermeye devam eden sağlık ocağının yeni binasına kavuşması için gün sayılırken, binanın ruhsatının verilmemesi mahalle halkının tepkisine neden oldu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG) Başkanı İlhan Kılıç, yeni sağlık ocağı inşaatının tamamlandığını ve 1 ay önce yüklenici firma tarafından İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edildiğini bildirerek, Çorum Belediyesi’nin oturma ruhsatını hâlâ vermediğini açıkladı.

Ruhsatın neden verilmediğini anlamakta güçlük çektiklerini dile getiren Kılıç, mahalle halkının daha fazla mağdur edilmeden bir an önce ruhsatın verilerek yeni binada hizmete başlanmasını talep etti.