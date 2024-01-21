Toplantıya Ulukavak Mahallesi Muhtar Adayları; Murat Kılıç ve Ali Aktepe de katıldı. Yemekli etkinlikte muhtar adaylarının mahalleye yönelik plan ve hayata geçirmek istediği projeler ele alınırken, mahallenin sorun ve beklentileri değerlendirildi.



Ulukavak Derneği Başkanı İlhan Kılıç, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, “Dernek olarak amacımız mahalle halkımızla birlikte Çorum’un ve yaşadığımız bölgenin sorunlarını, taleplerini dile getirmek, yöneticilerle, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde sorunların çözümüne katkı sağlamak, güçlü ve huzurlu bir şehrin temellerini oluşturmaktır. Çalışmalarımızda, kamuoyu oluşturmada ve sorunlarımızın, önerilerimizin duyurulmasında bizlerin en büyük yardımcısı kuşkusuz ki basın mensuplarımızdır. Bugüne kadar bizlere verdiğiniz destek için teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte de aynı desteği bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Programa katılan basın mensuplarına teşekkür eden İlhan Kılıç, sadece 10 Ocak’larda değil, her gün ve her zaman basın çalışanlarının yanında olduklarını ifade etti.

Kılıç ayrıca toplantıya katılan Muhtar Adayları; Murat Kılıç ve Ali Aktepe’ye de teşekkür ederek başarılar diledi.