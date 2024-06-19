Ülkü Ocakları Genel Merkezi, Avrupa Türk Konfederasyonu'nun ve hayırseverlerin vekalet verdiği kurban kesimlerini yapan ülkücü gençler, kurban paylarını şehit ailelerine ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, hayırsahipleri başta olmak üzere, Ocak Yönetimi ve Teşkilat mensuplarına teşekkür ettiği açıklamasında şunları söyledi:

“Kurban Allah (C.C.) rızasını kazanmanın fırsatı, paylaşmanın fazileti, birlik ve beraberliğin manevi felahıdır. Ülkü Ocakları Genel Merkezimizin, Avrupa Türk Konfederasyonu'nun ve hayırseverlerimizin vekalet yoluyla ulaştırdıkları kurbanlarımızın kesimini tamamlayarak şehit ailelerimize ve ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırdık.



Kurban ibadeti için bizleri vekil tayin eden kıymetli bağışçılarımıza teşekkür ediyor; eda edilen kurban ibadetinin yüce Allah'ın katında makbul ve müyesser olmasını diliyoruz. Ayrıca bu hayırlı işte emeğini esirgenmeyen Ocak Yönetimimize ve teşkilat mensubu kardeşlerime teşekkür ederim.

Bu vesile ile aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız mübarek Kurban Bayramı'nı yürekten kutluyor, en iyi dileklerimi sunuyorum”