Ülkü Ocakları her yıl olduğu gibi bu yıl da kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi çocukların minik yüreklerini ısıtmaya devam edecek.

Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik konuyla ilgili bir açıklama yaparak: “İnsanların en hayırlısı, insanlara en fazla yararı dokunandır.” hadis-i şerifi mucibince “Bir Bot Bir Mont” kampanyamızla ile bu yılda ihtiyaç sahibi çocuklarımızın kışlık ihtiyaçlarını birlikte karşılayalım” dedi.

Orhan Tosik, “Geleceğimiz Üşütmeyelim” diyerek duyarlı vatandaşları kampanyaya davet etti.

Editör: HABER MERKEZİ