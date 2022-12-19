Bakan Karaismailoğlu ilk olarak bugün sabah saatlerinde havayolu ile Ankara’dan Merzifon’a gelecek ve burada saat 10.00’da düzenlenecek olan Merzifon Havalimanı yeni terminal binası açılış törenine katılacak.

Bakan Karaismailoğlu daha sonra ise karayolu ile Çorum’a gelerek Kırkdilim tünelinde düzenlenecek ışık görme törenine katılacak. Kırkdilim’deki törenin ardından yapımı devam eden İskilip farklı seviyeli kavşak çalışmasını yerinde inceleyecek olan Bakan Adil Karaismailoğlu daha sonra ise Valiliği ziyaret ederek İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu daha sonra ise AK Parti Çorum İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek partilileri ile biraraya gelecek. Bakan Karaismailoğlu buradan sonra ise yürüyerek esnaf ziyaretleri yaparak Belediye’ye gelecek.

Bakan Karaismailoğlu'nun Çorum ziyaretinde yine hızlı trenle ilgili çalışmaların başlayacağı müjdesini vermesi ancak 1994 yılında temeli atılarak yarım bırakılan havaalanı inşaatına değinmemesi bekleniyor.

(Volkan SINAYUÇ)

