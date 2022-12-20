Bir dizi ziyaret, inceleme ve açılışta bulunmak amacıyla ilimize gelen Bakan Karaismailoğlu, Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret ederek, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Valilik binası önünde protokol üyelerince karşılanan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Valilik makamına geçti. Burada Vali Çiftçi, ziyaretin anısına Bakan Karaismailoğlu’na hediye takdim etti.

Bakan Karaismailoğlu sonrasında ise Valilik Toplantı Salonu’nda ilçe ve belde belediye başkanları ile bir araya gelerek, taleplerini dinledi. Toplantıda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Çorum’da yürütülen projeler hakkında bilgi verilirken, yeni projeler de ele alındı. (Haber Merkezi)

