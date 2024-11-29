ÇORUM HABER’in Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “Şehir ve Kültür Akademisi” programına konuşmacı olarak katıldı. Hasan Paşa Yazma Eserler Müze ve Kütüphanesi’ndeki programda Mehmet Yolyapar, 55 yıllık gazetecilik yaşamında tanıklık ettiği Çorum’un ekonomik, sosyal, kültürel gelişmeleri hakkında paylaşımlarda bulundu.

Kendisinin çocukluk yıllarına rastlayan 1950’lerde Çorum’un büyük bir köy görünümünde olduğunu, çoğu evlerde büyük ve küçük baş hayvan beslendiğini, bağ sahibi ailelerin eşek arabalarının bulunduğunu, şehrin sokaklarında sabah sürüler halinde otlatılmaya götürülen hayvanların akşam evlerine döndüklerini anlatan Yolyapar, özetle şunları söyledi:

“O yıllarda Çorum ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayanıyordu. Bakırcılık, dokumacılık gibi zanaatlar önemliydi, ama üretim olarak yalnızca çömlekçilik ve lime dediğimiz tuğla üretimi vardı. Toprak sanayi hızla gelişmeye başladı. Çimento Fabrikası, Çorum’da hem tornacılık gibi sanayi dallarınhda, hem de sosyal-kültürel alanlarda okul görevi gördü. Çimento Fabrikası’nın revizyonunda, tamir-bakımında sorumluluk alan sanayi esnafı, bugünkü makine imalat sektörünün temellerini attı.”

“Özellikle 1980’li yıllarda, Özal’ın da teşvikleriyle gelişen toprak sanayi sektörü, sanayide eşitlenmenin de kaynağını oluşturdu. Ne var ki, 1990’lı yıllarda yanlış teşvik uygulamaları yüzünden sanayileşmenin duraksaması, Çorum’un sanayileşmesini geriletti. Yoksa, bugün çok daha ileri bir seviyede olabilirdi. Neyse ki, Ahmet Ahlatcı’nın dev adımlarla ilerleyip Türkiye’nin en büyükleri arasına girmesi, Çorum’u ihracat devleri arasına soktu. Demiryolu ve havalimanı yapılsın, Çorum çok daha hızlı ilerler ve bölgesel kalkınmanın lokomotifi olarak tüm bölgesini kalkındırır.”

“Çorum’un değerini bilemediği konulardan biri de, Hitit uygarlığı…Çorumlu, Hitit’i bir türlü kabullenemedi. Oysa, Hitit uygarlığını gereği gibi benimseyip tanıtabilsek, Çorum, sanayi yanında çok büyük bir turizm ekonomisine de sahip olabilir. Hep savunduğum gibi, bu topraklar barışın, kadın-erkek eşitliğinin ve inançlara saygının anavatanıdır. Bir Puduhepa tarihsel figürü ile Çorum’u dünya şehri yapabiliriz. Ama, buna önce Çorumluların inanması gerekiyor.”