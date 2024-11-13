Antalya Çorumlu İş İnsanları Platformu’nun son toplantısına, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin konuk oldu. Çorum’la Antalya arasında işbirliği köprüleri kurulmasının amaçlandığı dile getirilen toplantıda, bölgesinin sanayileşen kenti Çorum’da, devasa bir savunma sanayi sektörünün oluştuğuna da dikkat çekilerek, demiryolu-havalimanı gibi ulaşım altyapısının tamamlanması halinde Çorum’un ülke ekonomisine çok daha büyük katkı sağlayabileceği anlatıldı.

Platform Başkanı Halil Güvenbaş, kendi aralarında oluşturdukları ticari dayanışmanın güzel sonuçlar verdiğini belirterek, bunun tüm Antalya’ya örnek olması dileğini ifade etti. Başkan Yardımcısı Fikret Uslu, demiryolu ve hava ulaşımından yoksun olmasına rağmen sanayileşmede büyük ilerleme sağlayan Çorum’a, bu doğrultuda destek olunması gerektiğini vurguladı. Hüseyin Kemeç ise, Çorumlu iş insanları olarak Antalya’da oluşturdukları birlikteliğin önemine vurgu yaptı.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Çorumlu iş insanlarının bir platformda buluşmalarını kıymetli bulduğunu belirterek, “Çorum’un ülke ekonomisine büyük katkılarının olduğunu biliyoruz. Güç birliğiyle bu katkının daha da artacağından ise hiç şüphe duymuyoruz” diye konuştu.