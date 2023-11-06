Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ekonomim Gazetesi’nin, Uğur Promilling, 40 bin metrekarelik yeni üretim tesisi ile sektöre damga vurmaya devam ediyor” başlığı ile yayınladığı haberde, firma sahiplerinden Mustafa Barlık’ın verdiği şu bilgiler yer aldı:

“Çorum Organize Sanayi bölgesinde 130.000m2 olan fabrikamızda 40.000 m2 kapalı alana ulaştık. Son teknoloji üretim hattı ile üretimimize devam etmekteyiz.

Markamız Uğur Promilling hayatına 1955 yılında ismini gururla taşıdığım rahmetli dedem Mustafa Barlık tarafından Çorum’da 200 m2 bir atölye olarak kurulmuş. Daha sonra 2.kuşak büyüklerim 10.000 m2’ye ulaştırdıkları fabrika alanımızda markamızı dünyaya açmışlardır. Markamız Uğur Promilling dünyada bilinirliğe erişmiş ve artık ülkemize döviz kazandıran sektöründe ön sıralara ulaşmış bir firma olmuştur.

2016 yılında aktif olarak bayrağı teslim aldım. Çorum Organize Sanayi bölgesinde 130.000m2 olan fabrikamızda 40.000 m2 kapalı alana ulaştık. Son teknoloji üretim hattı ile üretimimize devam etmekteyiz.120’den fazla ülkeye ihracat yapan dünyada 500 den fazla anahtar teslim un fabrikası projesi teslim eden Uğur Promilling alanının en iyisi olmak adına hizmet vermektedir.”