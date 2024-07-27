CHP Çorum İl Örgütü, 14 Belediye Meclis Üyesinin tamamına birer mahallenin sorumluluğunu verdi. Üçtutlar Mahallesi’nden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Ezgi Eşmen Tüfekçi, Mahalle Muhtarı Mehmet Bölükbaş ve azalarını ziyaret ederek mahallenin sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı.

Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş, mahallenin çözüm bekleyen öncelikli sorunları ve öneriler hakkında bilgiler verdi.

CHP Belediye Meclis Üyesi Ezgi Eşmen Tüfekçi ise sorunları belediye meclisi toplantılarında gündeme getirerek, çözümün takipçisi olacaklarını dile getirdi. Tüfekçi, ayrıca geçtiğimiz günlerde Hacca giderek kutsal vazifesini yerine getiren Muhtar Bölükbaş’a “Allah kabul etsin” temennisini iletti.

Muhtar Bölükbaş, yakın ilgisi ve ziyareti nedeniyle Tüfekçi’ye teşekkür ederek, başarılar diledi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR