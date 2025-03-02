Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi Bağcılar 61. Sokak’ta bulunan S.Ş.’ye ait dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Binada mahsur kalarak dumandan etkilenen 2’si çocuk 10 kişi, itfaiye ve polis ekiplerince balkona uzatılan merdiven yardımı ile kurtarıldı.
Binadan kurtarılan 10 kişi ambulanslarda yapılan tedavinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Hasan Paşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yangın Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürülürken, olay yeri inceleme ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.  

Polisten kaçan şüphelilerden silah çıktı! Polisten kaçan şüphelilerden silah çıktı!

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK