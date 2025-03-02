Alınan bilgiye göre M.Y.'nin kullandığı 19 AEA 140 plakalı otomobil Çorum-Samsun Karayolu Atçalı Köyü mevkiinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı.

Şehir merkezine giren otomobil kovalamaca sonucu Çevreyolu Bulvarı Buharaevler Kavşağı'nda yakalandı.

Araçtan inerek yaya halde kaçan sürücü çevrede bulunan çocuk parkı yakınlarında yakalanırken, elinde silahla kaçan M.C. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Aday sürücü olduğu ögrenilen M.Y.'nin ehliyeti iptal edildi. Sürücüye dur ihtarına uymamak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 20 bin 456 lira ceza uygulandı.

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.